В Минобрнауки прокомментировали трагедию в Кемерово 

Произошедший пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — это трагедия, масштабы которой пока сложно оценить, заявила в понедельник замминистра образования и науки Ирина Кузнецова.
"Сейчас мы просто понимаем, какая трагедия случилась. Но оценивать масштабы этой трагедии надо чуть позже", — сказала Кузнецова журналистам.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).