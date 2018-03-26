В Минобрнауки прокомментировали трагедию в Кемерово

"Сейчас мы просто понимаем, какая трагедия случилась. Но оценивать масштабы этой трагедии надо чуть позже", — сказала Кузнецова журналистам. Произошедший пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — это трагедия, масштабы которой пока сложно оценить, заявила в понедельник замминистра образования и науки Ирина Кузнецова

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.