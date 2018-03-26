Путин изменил планы из-за трагедии в Кемерово

Путин перенес церемонию вручения премий за произведения для детей

Он напомнил, что в воскресенье Путин постоянно получал информацию о начале спасательных работ, тушению пожара, выразил соболезнования.

"Сегодня президент принял решение перенести на более поздние сроки — предположительно, это будет конец следующей недели — церемонию вручения премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Они были анонсированы, но президент принял решение перенести это на более поздние сроки", — сказал Песков. "В администрации президента тоже соболезнуют", — сказал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.