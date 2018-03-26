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Путин изменил планы из-за трагедии в Кемерово
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Путин перенес церемонию вручения премий за произведения для детей 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин из-за трагедии в Кемерово перенес церемонию вручения премий за произведения для детей и юношества, мероприятие состоится, предположительно, в конце следующей недели, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
Он напомнил, что в воскресенье Путин постоянно получал информацию о начале спасательных работ, тушению пожара, выразил соболезнования.
"В администрации президента тоже соболезнуют", — сказал он.
"Сегодня президент принял решение перенести на более поздние сроки — предположительно, это будет конец следующей недели — церемонию вручения премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Они были анонсированы, но президент принял решение перенести это на более поздние сроки", — сказал Песков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
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