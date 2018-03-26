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Связывать проблемы ТЦ в Кемерово с подростками нельзя
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Связывать проблемы ТЦ в Кемерово с подростками нельзя, считает омбудсмен 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Говорить о проблемах торгового центра в Кемерово с трудными подростками, нельзя, выводу о причинах пожара пока не сделаны, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье и не потушен до сих пор. По последним данным, погибли 64 человека. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что полиция Кемерово указывала администрации торгового центра на недопустимость распития алкоголя группами подростков в центре.
"Окончательные выводы о причинах пожара не сделаны. Это был выходной день. Каникулы. Было много детей. Многие были с родителями. Говорить о том, что были проблемы с девиантными или неблагополучными детьми, нельзя", — сказал Кислицын.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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