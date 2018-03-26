Связывать проблемы ТЦ в Кемерово с подростками нельзя

"Окончательные выводы о причинах пожара не сделаны. Это был выходной день. Каникулы. Было много детей. Многие были с родителями. Говорить о том, что были проблемы с девиантными или неблагополучными детьми, нельзя", — сказал Кислицын.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье и не потушен до сих пор. По последним данным, погибли 64 человека. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что полиция Кемерово указывала администрации торгового центра на недопустимость распития алкоголя группами подростков в центре.