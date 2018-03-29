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В России будут созданы студенческие спортивные лиги
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В России будут созданы студенческие спортивные лиги 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Студенческие спортивные лиги, которые будет учреждать Российский студенческий союз, займутся подготовкой спортивного резерва. Деятельность таких лиг даст стимул развитию спорта в регионах.
По словам председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, спортивные лиги активизируют участие общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта и повысят заинтересованность населения в занятиях физической культурой.
В России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам спорта: баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо. Развитием спорта среди студентов занимается Федерация регби России, Ассоциация мини-футбола, Союз конькобежцев России, Федерация лыжных гонок.
В законопроекте, который будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 29 марта, даётся определение «студенческой спортивной лиги» и определяется, что её учредителем является Российский студенческий спортивный союз или общероссийская спортивная федерация. При этом органы госвласти регионов наделяют правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг.
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