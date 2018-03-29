В России будут созданы студенческие спортивные лиги

Студенческие спортивные лиги, которые будет учреждать Российский студенческий союз, займутся подготовкой спортивного резерва. Деятельность таких лиг даст стимул развитию спорта в регионах.

По словам председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, спортивные лиги активизируют участие общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта и повысят заинтересованность населения в занятиях физической культурой.

России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам спорта: баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо. Развитием спорта среди студентов занимается Федерация регби России, Ассоциация мини-футбола, Союз конькобежцев России, Федерация лыжных гонок.