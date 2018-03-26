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МИД Чехии выразил соболезнования из-за ЧП в Кемерово
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МИД Чехии выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Чехии выразил в понедельник соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в ТЦ в Кемерово.
"Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в торговом центре в Кемерово. Приносим искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении на странице МИД Чехии в Twitter.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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