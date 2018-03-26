МИД Чехии выразил соболезнования из-за ЧП в Кемерово

МИД Чехии выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

МИД "Мы глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в торговом центре в Кемерово. Приносим искренние соболезнования семьям погибших", — говорится в сообщении на странице МИД Чехии в Twitter. Чехии выразил в понедельник соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в ТЦ в Кемерово Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).