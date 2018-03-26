Родные погибших в Кемерово потребуют компенсации

Родные погибших в Кемерово могут потребовать компенсации, заявил адвокат

Родственники погибших при пожаре в кемеровском торговом центре смогут потребовать компенсации с виновных в халатности или поджоге, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов , представлявший интересы потерпевших по делу о пожаре в клубе "Хромая лошадь".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Как сообщалось ранее, власти Кузбасса выделят по 1 миллиону рублей за каждую жертву пожара семьям погибших. Компенсация вреда

"Конечно, родственникам погибших сейчас не до этого — проходит опознание, наверняка потребуется ДНК-экспертиза, параллельно пойдет уголовное расследование. Но уголовный процесс — долгое дело, за это время владельцы торгового центра или те, кого привлекут к ответственности, могут вывести имущество за рубеж", — отметил адвокат. Трунов, который представлял интересы потерпевших по делу о пожаре в "Хромой лошади", напомнил, что иски о возмещении вреда к виновным можно подать в рамках уголовного процесса.

"Важно выработать стратегию, оперативно поставить вопрос об аресте имущества. В данном случае есть различие интересов — правоохранительным органам сложно ловить имущество в Испании или Франции, это не входит в их обязанности, им главное — посадить виновных. В свою очередь для сирот и людей, оставшихся без кормильца, вопрос компенсации гораздо важнее", — сказал Трунов. Поиск виновных и страховка По его словам, именно это и произошло с потерпевшими по делу "Хромой лошади" — иски остались ничем не обеспеченными, имущество виновных находилось в Испании

"Но тут, к сожалению, пробел в законодательстве: если при авиаперевозках ответственность страхуется обязательно, то владельцы торговых центров на этом часто экономят. Велика вероятность, что в этом случае нет страхования ответственности", — сказал Трунов. По словам адвоката, как правило, торговые центры застрахованы, и страховые компании будут обязаны выплатить компенсацию вреда владельцам.

Он считает, что необходимо законодательно обязать владельцев крупных объектов, которые посещает большое число людей, страховать свою ответственность.

Также следствию, как пояснил Трунов, предстоит выяснить, был ли пожар результатом умышленного поджога или произошел из-за халатности.

"Надо выяснить причинно-следственную связь. Если это умышленный поджог, месть конкурентов и т.д., то это одна история", — заявил адвокат.

По его мнению, необходимо выяснить все составляющие дела.