Первый канал меняет сетку вещания из-за ЧП в Кемерове

Первый канал меняет сетку вещания в связи с ЧП в Кемерове

"Снимаем развлекательные программы, — сказал собеседник агентства. — "Вечерний Ургант" не выйдет", по другим программам будем уточнять". Первый канал меняет сетку вещания в связи с трагедией в Кемерове , сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе телеканала. Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным МЧС, число погибших достигло 64 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м. Сохраняется угроза обрушения здания.