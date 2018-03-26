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Первый канал меняет сетку вещания из-за ЧП в Кемерове
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Первый канал меняет сетку вещания в связи с ЧП в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый канал меняет сетку вещания в связи с трагедией в Кемерове, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе телеканала.
"Снимаем развлекательные программы, — сказал собеседник агентства. — "Вечерний Ургант" не выйдет", по другим программам будем уточнять".
Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным МЧС, число погибших достигло 64 человек. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м. Сохраняется угроза обрушения здания.
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