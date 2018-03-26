Зюганов прокомментировал трагедию в Кемерово

Зюганов о трагедии в Кемерово: бедам можно противопоставить сплоченность

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре в Кемерово , отметив, что беды всегда приходят неожиданно и противопоставить им можно сплоченность и взаимопомощь.

"Всем родным и близким погибших и пострадавших во время пожара в "Зимней вишне", всем кемеровчанам выражаю свое самое искренне сочувствие и приношу свои глубокие соболезнования. Беда всегда приходит неожиданно, и только одно мы можем противопоставить ей — свою сплоченность, солидарность, взаимопомощь", — приводятся слова Зюганова на сайте КПРФ. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

По его словам, потери нельзя восполнить, но горе можно разделить. "Пусть участие и забота окружающих поддерживают тех, кому сегодня особенно тяжело", — отметил лидер КПРФ.

"Виновные обязательно должны быть найдены. Должно быть проведено такое расследование, чтобы ни у кого не осталось и малейшего сомнения что те, на кого укажет следствие, действительно главные виновники происшествия. Страна не простит, если такая трагедия останется без должных выводов и последствий", — говорится в Telegram-канале Жириновского. Соболезнования близким погибших и пострадавших также выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский , назвавший случившееся в Кемерово "шокирующей катастрофой".