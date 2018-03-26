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Зюганов прокомментировал трагедию в Кемерово
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Зюганов о трагедии в Кемерово: бедам можно противопоставить сплоченность 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре в Кемерово, отметив, что беды всегда приходят неожиданно и противопоставить им можно сплоченность и взаимопомощь.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Всем родным и близким погибших и пострадавших во время пожара в "Зимней вишне", всем кемеровчанам выражаю свое самое искренне сочувствие и приношу свои глубокие соболезнования. Беда всегда приходит неожиданно, и только одно мы можем противопоставить ей — свою сплоченность, солидарность, взаимопомощь", — приводятся слова Зюганова на сайте КПРФ.
По его словам, потери нельзя восполнить, но горе можно разделить. "Пусть участие и забота окружающих поддерживают тех, кому сегодня особенно тяжело", — отметил лидер КПРФ.
Соболезнования близким погибших и пострадавших также выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, назвавший случившееся в Кемерово "шокирующей катастрофой".
"Виновные обязательно должны быть найдены. Должно быть проведено такое расследование, чтобы ни у кого не осталось и малейшего сомнения что те, на кого укажет следствие, действительно главные виновники происшествия. Страна не простит, если такая трагедия останется без должных выводов и последствий", — говорится в Telegram-канале Жириновского.
Свои соболезнования семьям погибших принес и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре в ТЦ.
"А еще нужно тщательнейшим образом расследовать причины пожара — каждое происшествие имеет конкретную фамилию, имя и отчество. Мы должны делать все, чтобы подобные трагедии не повторялись в дальнейшем", — приводятся слова Миронова на сайте "Справедливой России".
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