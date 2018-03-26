Тулеев рассказал о погибшем родственнике в Кемерово

Тулеев рассказал, что пропустил трагедию в ТЦ в Кемерово через себя

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев , у которого во время пожара в торговом центре в Кемерово погибла родственница, сказал, что пропустил трагедию через себя. "Переживаю, потому что у меня близкий родственник погиб, к сожалению, девочка. Поэтому все это через себя пропустил", — сказал Тулеев в эфире телеканала "Россия 24". Ранее власти региона сообщили, что среди погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово оказалась 11-летняя родственница Тулеева. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).