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Тулеев предложил заплатить семьям погибших
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Тулеев предложил собственникам ТЦ в Кемерово заплатить семьям погибших 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам ТЦ "Зимняя вишня" оказать материальную помощь семьям погибших в дополнение к региональным мерам поддержки, сообщается на сайте администрации Кузбасса.
"Считаю справедливым, если собственники торгового центра выделят каждой семье, где есть погибшие, также по 1 миллиону рублей, дополнительно к выплатам от администрации Кемеровской области", — приводятся слова Тулеева на сайте администрации.
Отмечается, что губернатор обратился к собственникам компаний-работодателей погибших, пострадавших и членов их семей с просьбой оказать им посильную помощь.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
В Кемерово в воскресенье вылетели глава МЧС Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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