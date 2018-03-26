Опознаны тела 15 погибших в Кемерово

Опознаны тела 15 погибших при пожаре в Кемерове

К настоящему времени опознаны тела 15 человек, погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщает пресс-служба Следственного комитета

«Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре увеличилось до 64. Также стало известно, что спасатели обследовали все четыре этажа сгоревшего ТЦ.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта.