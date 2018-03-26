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Опознаны тела 15 погибших в Кемерово
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Опознаны тела 15 погибших при пожаре в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Фото: VK/ ElunaBlog
К настоящему времени опознаны тела 15 человек, погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре увеличилось до 64. Также стало известно, что спасатели обследовали все четыре этажа сгоревшего ТЦ.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта.
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