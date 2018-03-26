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В Красноярске проверят десятки торговых центров
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В Красноярске проверят десятки торговых центров после пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : МЧС РФ
Торговые, общественные и досуговые центры Красноярска будут проверены на предмет безопасности после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в правительстве Красноярского края.
Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 64 человек, среди них много детей.
"Проверки будут. Возможно, уже завтра. Распоряжение еще не подписано, но решение принято. Крупных центров в крае чуть более 10. Но будут проверены все центры — это несколько десятков точек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в крае принято решение о создании межведомственной комиссии, которая будет ответственна за этот вопрос. В ее состав войдут представители силовых ведомств, экстренных служб и властей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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