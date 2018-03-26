В Красноярске проверят десятки торговых центров после пожара в Кемерово

"Проверки будут. Возможно, уже завтра. Распоряжение еще не подписано, но решение принято. Крупных центров в крае чуть более 10. Но будут проверены все центры — это несколько десятков точек", — сказал собеседник агентства. Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 64 человек, среди них много детей.

Он уточнил, что в крае принято решение о создании межведомственной комиссии, которая будет ответственна за этот вопрос. В ее состав войдут представители силовых ведомств, экстренных служб и властей.