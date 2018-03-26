Сын гендиректора ТЦ Кемерово заступился за мать

Сын гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» заступился за мать

Сын Натальи Судденок, гендиректора ТЦ «Зимняя вишня», заявил, что его мать не являлась собственником здания, и отметил, что она сразу приехала на место происшествия, несмотря на выходной.

Денис Медведев опубликовал пост во «ВКонтакте», заявив, что нельзя скидывать всю ответственность за пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» на его мать Наталью Судденок, которая была наемным сотрудником.

«Сейчас много чего пишут по новостям и начинают обвинять, вы это читаете и не зная всего, начинаете придерживаться мнения, которое основано на лжи. Я все понимаю, в такие моменты главное найти виновного. Начинают наговаривать многое уже сейчас. Просто моя мама не являлась собственником ТРК, она не выкупала его два года назад, она просто там работала на должности гендиректора, кто-то очень удобно для себя начал все переводить на нее», — написал молодой человек. Он принес соболезнования всем, кто пострадал в пожаре.

«Поймите меня правильно, я заступаюсь за самого близкого человека и буду продолжать это делать. Я вижу то что уже началось, все скидывают на нее, хотя еще даже не было расследования, главное обвинить. За пожарную безопасность отвечают другие лица, которые должны все это проверять на исправность и тд, если ТРК не в исправном состоянии, его должны были закрыть. Вы не знаете как у нас в стране все это проверяют, вы видели людей которые работают там? Всем наплевать всегда, пока дело не дойдет до такого, в трк есть люди которые там работают и отвечают за это, есть те кто проводят проверки, но почему то везде я вижу сейчас только одно имя «Судденок Надежда Васильевна». Все кто пишет в комментарии в пабликах информацию о моей маме и обсуждают ее, это фейк, потому что половине здесь лишь бы обвинить, а кого не важно», — считает Денис. Он отметил, что Судденок не забирали на допрос из дома, и как только она узнала о случившемся, приехала к месту пожара в свой выходной.

Напомним, в воскресенье в Кемеровской области был объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

По последним данным, погибли 56 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. По погибшим в Кемерово объявлен межконфессиональный молебен.

По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека.