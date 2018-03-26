Ещё
Визовый центр Испании в Москве переехал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Визовый центр Испании в Москве переехал 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Теперь обслуживание аккредитованных туристических агентств и туроператоров будет проходить на новой площадке, адрес визового центра для самостоятельных заявителей не меняется, сообщает АТОР.
Новый адрес визового центра Испании для агентств — Калужская площадь, 1, строение 2 (торговый центр "Европа"). Частные заявители могут обращаться на улицу Летниковскую, 11/10, строение 1.
В Генеральном консульстве также заявили, что в скором времени визовый центр на Калужской площади начнет принимать также и частных лиц. Об этом будет объявлено отдельно.
Также сообщается, что сегодня открылся новый визовый центр Испании в Волгограде. Таким образом, число центров на территории России составило 21.
РИА Новости: последние новости
Путин перенес церемонию вручения премий за произведения для детей Сын гендиректора ТЦ в Кемерово не считает свою мать виноватой Зюганов о трагедии в Кемерово: бедам можно противопоставить сплоченность
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер основатель МММ Мавроди281
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия320
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП192
Умер Сергей Мавроди109
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово111
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:39
Польша решила выслать российских дипломатов
Политика
01:13
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Общество Статьи
01:45
Собчак обвинили в пиаре на костях
Шоу-бизнес Общество
00:22
Большой складской комплекс построят в ТиНАО
Новости Москвы
02:16
Витаса захотели посадить
Шоу-бизнес Происшествия
00:25
Москвичи могут оформить полис ОМС онлайн
Новости Москвы
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение