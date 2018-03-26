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В СНГ соболезнуют в связи с трагедией в Кемерово
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В постсоветском пространстве соболезнуют в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Армении, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии выражают соболезнования российским властям в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли более 50 человек.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
На сайте президента Армении сообщается, что Серж Саргсян "выразил искренние и глубокие соболезнования президенту РФ (Владимиру Путину — ред.) и всему братскому народу России, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим". При этом, как передает корреспондент РИА Новости, участники стартовавшего в понедельник в Ереване совместного заседания комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комиссии по внешним связям парламента Армении почтили минутой молчания память жертв трагедии в Кемерово.
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков сообщил, что "с чувством глубокой скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре города Кемерово".
"От имени народа Киргизстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме президента, текст которой приводит его пресс-служба.
Президент Молдавии Игорь Додон также сообщил, что направил Путину телеграмму соболезнования.
"С глубокой скорбью узнал о пожаре, произошедшем в торговом центре в Кемерово и повлекшем гибель большого числа людей", — написал Додон на своей странице в Facebook.
Телеграмму Путину направил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"В своем послании Шавкат Мирзиеев выразил слова поддержки родным и близким погибших и народу России", — говорится в сообщении пресс-службы лидера республики.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил соболезнования российскому коллеге Сергею Лаврову в связи с пожаром в Кемерово.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. В этот трагический момент, когда погибли и пострадали также и дети, мы мысленно с близкими жертв и пострадавшими", — говорится в послании Миксера, текст которого приводит пресс-служба эстонского МИД.
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