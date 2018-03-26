Спасатели рассказали, что осложнило работу в Кемерово

Спасатели рассказали, что осложнило работу в ТРЦ в Кемерово

Владимир Тихомиров. «На момент прибытия первых подразделений с четвертого этажа уже шел густой дым. Задымление было настолько сильным, что было непонятно, где именно находится очаг и что горит», — цитирует Тихомирова ТАСС. Подразделения, первыми прибывшие на место пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», бросили все силы на спасение людей, но операцию осложнили обрушения и взрыв газового баллона, сообщил замглавы ГУ МЧС по Кемеровской области

«Людей спасали при помощи спасательных устройств и пожарных подъемных механизмов, эвакуируя посетителей центра, в том числе из оконных проемов», — отметил замглавы кемеровского ГУ МЧС. Всего, по словам Тихомирова, было спасено более 100 человек, однако, «во время спасательной операции произошло обрушение в той части здания на четвертом этаже, где находились кинозалы». При этом он отметил, что пожарные сосредоточили все усилия на спасении людей. Звенья газодымозащитной службы проводили разведку и помогали людям выбраться из горящего здания.

Кроме этого, из-за повышения температуры после возгорания произошел взрыв газового баллона в кафе на четвертом этаже здания.

Напомним, по последним данным число погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» выросло до 56 человек. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводки, либо неосторожное обращение с огнем. Также сообщалось, что ТРЦ «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Пожар в ТРК ликвидировали спустя почти 19 часов после начала, началось опознание тел погибших.