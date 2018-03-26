В Кемерово несут цветы, свечи и игрушки к ТЦ

Жители Кемерова несут цветы, свечи и игрушки к сгоревшему торговому центру

Жители Кемерова с раннего утра несут цветы, свечи и мягкие игрушки в сквер рядом со сгоревшим торговым центром, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Жители областного центра с раннего утра несут розы, гвоздики, лампадки и свечи в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Многие приносят мягкие игрушки. Город скорбит", — сказал собеседник агентства. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Заводском районе города произошел в воскресенье. На данный момент подтверждена гибель 53 человек, среди них много детей.

Импровизированный мемориал образовался в небольшом сквере рядом со зданием торгового центра. Плюшевыми мишками и цветами завалено уже несколько скамеек, а люди продолжают идти, чтобы почтить память жертв трагедии.

Территория около ТЦ по-прежнему оцеплена полицейскими, на месте ЧП работают представители разных ведомств и десятки машин спецтехники. Движение транспорта, в том числе и общественного, по проспекту Ленина временно закрыто на участке от улицы Дзержинского до улицы 50 лет Октября.