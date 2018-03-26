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Для оказания помощи в Кемерово создадут штаб
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Для оказания помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ в Кемерово создадут штаб 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово создан при Минтруде РФ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб с целью координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово", — говорится в сообщении.
По решению министра в Кемерово направляются представители Минтруда России, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Роструда.
"Пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившимся в трудовых отношениях, в соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — заверили в ведомстве.
На месте работают сотрудники региональных органов власти, отвечающих за вопросы социальной политики, региональных отделений Фонда социального страхования России, Пенсионного фонда России, Роструда, добавили в министерстве.
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