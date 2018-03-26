Для оказания помощи в Кемерово создадут штаб

Для оказания помощи пострадавшим при пожаре в ТЦ в Кемерово создадут штаб

Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово создан при Минтруде РФ , сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб с целью координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово", — говорится в сообщении. Пенсионного фонда, Роструда. По решению министра в Кемерово направляются представители Минтруда России, Фонда социального страхования "Пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившимся в трудовых отношениях, в соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — заверили в ведомстве. На месте работают сотрудники региональных органов власти, отвечающих за вопросы социальной политики, региональных отделений Фонда социального страхования России, Пенсионного фонда России, Роструда, добавили в министерстве.