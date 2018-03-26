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Кузнецова просит сделать ОБЖ в школах более прикладным
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Кузнецова призвала сделать преподавание ОБЖ в школах более прикладным 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: flickr.com
Преподавание ОБЖ в школах требует обновления, чтобы предмет носил более прикладной, а не формальный характер, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24" в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.
"Неоднократно говорилось о том, что сегодняшний формат преподавания основ безопасности жизнедеятельности давно требует своего обновления в условиях той современной реальности, которая есть. Чтобы они носили не формальный, а конкретный прикладной характер. И не только детей нужно учить и не столько, сколько взрослых, ответственных лиц, которые по долгу службы обязаны следить за безопасностью, в том числе в торговых центрах, в общеобразовательных учреждениях и других местах скопления людей ", — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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