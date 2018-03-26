Кузнецова просит сделать ОБЖ в школах более прикладным

"Неоднократно говорилось о том, что сегодняшний формат преподавания основ безопасности жизнедеятельности давно требует своего обновления в условиях той современной реальности, которая есть. Чтобы они носили не формальный, а конкретный прикладной характер. И не только детей нужно учить и не столько, сколько взрослых, ответственных лиц, которые по долгу службы обязаны следить за безопасностью, в том числе в торговых центрах, в общеобразовательных учреждениях и других местах скопления людей ", — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести.