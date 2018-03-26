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Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП
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Тулееву помешал приехать на место пожара в «Зимней вишне» глава МЧС 

Lenta.ru 1 час назад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не приехал на место пожара в торгово-развлекательном «Зимняя вишня» по совету главы МЧС России Владимира Пучкова, чтобы не затруднять спасательную операцию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева.
>> Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
«На брифинге [в областной администрации] Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе», — сказала Деменева.
В брифинге принимали участие Пучков, Тулеев, а также члены оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП. В ходе брифинга губернатор Кузбасса рассказал, что в пожаре погибла его 11-летняя родственница.
По данным на 10:00 по московскому времени, в результате пожара погибли 53 человека. Без вести пропавшими считаются более 10 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии, 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.
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