Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП

Тулееву помешал приехать на место пожара в «Зимней вишне» глава МЧС

>> Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово «На брифинге [в областной администрации] Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе», — сказала Деменева.

В брифинге принимали участие Пучков, Тулеев, а также члены оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП. В ходе брифинга губернатор Кузбасса рассказал, что в пожаре погибла его 11-летняя родственница.

По данным на 10:00 по московскому времени, в результате пожара погибли 53 человека. Без вести пропавшими считаются более 10 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок в тяжелом состоянии, 36 человек отпустили на амбулаторное лечение.