Оценен ущерб от пожара в ТЦ Кемерово

В союзе страховщиков оценили ущерб от пожара в ТЦ Кемерова в 3 млрд рублей

Ущерб от пожара в торговом центре Кемерова оценивается в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Речь идёт об имущественном комплексе в целом, но без учёта ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей», — приводит РИА Новости выдержки из пресс-релиза. Как отмечается, в настоящее время выясняется, был ли торговый центр застрахован. Ранее Следственный комитет России подтвердил, что в результате пожара погибли 53 человека. Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта.