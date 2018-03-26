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Оценен ущерб от пожара в ТЦ Кемерово
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В союзе страховщиков оценили ущерб от пожара в ТЦ Кемерова в 3 млрд рублей 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Ущерб от пожара в торговом центре Кемерова оценивается в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
«Речь идёт об имущественном комплексе в целом, но без учёта ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей», — приводит РИА Новости выдержки из пресс-релиза.
Как отмечается, в настоящее время выясняется, был ли торговый центр застрахован.
Ранее Следственный комитет России подтвердил, что в результате пожара погибли 53 человека.
Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта.
RT на русском: последние новости
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