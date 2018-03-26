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«Кузбасскино» отменило показы на три дня после трагедии
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«Кузбасскино» отменило показы на три дня после трагедии в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Областное учреждение "Кузбасскино" и муниципальные кинотеатры по всей Кемеровской области на три дня отменили кинопоказы в память о погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", сообщает в понедельник региональный департамент культуры и национальной политики.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 53 человек. По последним данным, пострадали 45 человек, еще 16 человек считаются пропавшими без вести.
"Кузбасскино" в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" отменило кинопоказы 26, 27 и 28 марта. К этой акции присоединились все областные и муниципальные учреждения культуры и в знак поддержки и соболезнования родным и близким всех трагически погибших отменили кинопоказы в муниципальных кинотеатрах на три дня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что областной департамент и "Кузбасскино" обратились с просьбой к руководителям и собственникам частных кинотеатров в память о погибших присоединиться к акции и отменить кинопоказы.
Кроме того, как уточнили в обладминистрации, на эту неделю отменены все развлекательные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры.
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