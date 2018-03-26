Москвичам пообещали неделю морозов 

«Сегодня мы ожидаем температуру плюс 3-5 градусов, мы будем находиться еще в теплой воздушной массе, поэтому днем еще достаточно высокая температура, а ночью пройдет холодный атмосферный фронт и московский регион снова окажется во власти холодной воздушной массы, это означает, что температура понизится примерно на 5 градусов», — рассказал собеседник агентства.

На предстоящей неделе в ночные часы температура в столичном регионе будет опускаться до минус 10 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс пяти. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».