Москвичам пообещали неделю морозов 

На предстоящей неделе в ночные часы температура в столичном регионе будет опускаться до минус 10 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс пяти. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».
«Сегодня мы ожидаем температуру плюс 3-5 градусов, мы будем находиться еще в теплой воздушной массе, поэтому днем еще достаточно высокая температура, а ночью пройдет холодный атмосферный фронт и московский регион снова окажется во власти холодной воздушной массы, это означает, что температура понизится примерно на 5 градусов», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, такая погода продержится в Москве в течение всей недели, существенных осадков в это время не ожидается.
По данным синоптиков, значительное потепление придет в Москву 3 апреля. К середине месяца в городе полностью растает снег.
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