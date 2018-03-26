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Контролерам дадут право проверять документы пассажиров
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СМИ: контролерам дадут право проверять документы пассажиров 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России рассматривает вопрос о наделении контролеров полномочиями по проверке документов пассажиров. Об этом пишет газета «Известия».
Соответствующие предложения направил Минтранс. В настоящее время требовать предъявления документов имеют право только сотрудники полиции.
Принятие данного предложения ускорит оформление штрафов за безбилетный проезд. Это также позволит оперативно проверить, правомерно ли пассажир пользуется льготами. Заняться вопросом расширения полномочий контролеров Минтрансу и МВД в прошлом году поручил президент.
Ранее сообщалось, что законопроект Минтранса России о запрете перевозчикам высаживать пассажиров в случае угрозы их жизни и здоровью прошел межведомственное согласование. Поправки предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. По действующему законодательству лицо, отказывающееся оплатить штраф за проезд без билета, высаживается из транспорта.
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