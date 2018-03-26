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90-летний доктор «воскресил» мертвого
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90-летний доктор «воскресил» мертвого 

Рамблер 5 часов назад
Азербайджанский хирург Камиль Мамедов уже отпраздновал 90-летие, но по-прежнему активно трудится в клинике, ежемесячно проводя 5-6 операций. Пациенты стремятся попасть к нему на приём: Мамедова считают настоящим чудо-целителем. За годы работы хирург сталкивался с самыми разными случаями. Так, однажды он случайно заметил, как в морге слегка пошевельнулся умерший. Человека немедленно направили в операционную, и после 10-часовой операции пациент вернулся к жизни. Доктор Мамедов — не только практикующий врач, но и преподаватель, подготовивший сотни специалистов, а также учёный с десятками публикаций.
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