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До конца рабочей недели жителей и гостей Кубани ожидает дождливая погода
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До конца рабочей недели жителей и гостей Кубани ожидает дождливая погода 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, в отдельных местах ожидаются грозы. Ветер северо-восточного направления с порывами до 12-17 м/с, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Температура воздуха ночью 2-7°С тепла, днем +6-11°С.
На Черноморском побережье края также временами дождь, в районе Туапсе прогнозируются ливни и гроза. В районе Новороссийска ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С тепла, днем +9-14°С.
В Краснодаре днем +10°С, ночью отметки термометров опустятся до +4°С. Днем ожидаются дожди.
На Кубани осадки прогнозируются вплоть до выходных, в воскресенье ожидается потепление до +20°С.
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