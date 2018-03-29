До конца рабочей недели жителей и гостей Кубани ожидает дождливая погода

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, в отдельных местах ожидаются грозы. Ветер северо-восточного направления с порывами до 12-17 м/с, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Температура воздуха ночью 2-7°С тепла, днем +6-11°С.

На Черноморском побережье края также временами дождь, в районе Туапсе прогнозируются ливни и гроза. В районе Новороссийска ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С тепла, днем +9-14°С.

В Краснодаре днем +10°С, ночью отметки термометров опустятся до +4°С. Днем ожидаются дожди.

На Кубани осадки прогнозируются вплоть до выходных, в воскресенье ожидается потепление до +20°С.