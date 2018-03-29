Объявлено о завершении реформы РАН

Президент РАН заявил о завершении реформирования академии

"Прошлый 2017 год был очень сложным …, не состоявшиеся выборы президента РАН поставили вопрос о дальнейшей судьбе нашей академии. Перенесенным на осень выборам предшествовала широкая дискуссия, изменения в законодательство о выборах, предвыборная кампания с участием большого числа кандидатов. В итоге в сентябре было избрано новое руководство РАН. Выборами был завершен этап реформирования академического сектора науки, и мы вошли в новый постреформенный период", — сказал Сергеев.

По его словам, в программе руководства РАН были сформулированы 20 первоочередных задач, и первая, которую поставило перед собой руководство, — "поиск консенсуса, восстановление диалога, сотрудничества со всеми уровнями государственной власти". Сергеев отметил, что в этом плане была проведена большая работа.