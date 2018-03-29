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Объявлено о завершении реформы РАН
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Президент РАН заявил о завершении реформирования академии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Этап реформирования академического сектора науки завершился, Российская академия наук (РАН) перешла в постреформенный этап. Об этом сказал в четверг на общем собрании РАН глава академии Александр Сергеев.
"Прошлый 2017 год был очень сложным …, не состоявшиеся выборы президента РАН поставили вопрос о дальнейшей судьбе нашей академии. Перенесенным на осень выборам предшествовала широкая дискуссия, изменения в законодательство о выборах, предвыборная кампания с участием большого числа кандидатов. В итоге в сентябре было избрано новое руководство РАН. Выборами был завершен этап реформирования академического сектора науки, и мы вошли в новый постреформенный период", — сказал Сергеев.
По его словам, в программе руководства РАН были сформулированы 20 первоочередных задач, и первая, которую поставило перед собой руководство, — "поиск консенсуса, восстановление диалога, сотрудничества со всеми уровнями государственной власти". Сергеев отметил, что в этом плане была проведена большая работа.
Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума академии. Общее собрание РАН — высший орган управления академией.
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