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Россияне стали нетипично болеть гриппом
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Россияне стали нетипично болеть гриппом 

Рамблер 27 марта 2018
Развитие гриппа в России в сезоне 2017 и 2018 годов нетипично. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ирина Шестакова.
По ее словам, если ранее пик заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наблюдался в середине или конце декабря, то в нынешнем сезоне он пришелся на март.
Также Шестакова отметила, что ранее грипп типа В начинал преобладать лишь в конце эпидемического процесса, а на этот раз — на подъеме заболеваемости.
Между тем, подчеркнула специалист, России удалось избежать случаев смерти во время эпидемии, которые были на «достаточно высоком» уровне в Европе и Америке. Шестакова уверена, что этому поспособствовал широкий охват населения вакцинацией.
Ранее сообщалось, что эпидемический порог в России 19-25 марта был превышен на 23,9%, так как уровень заболеваемости жителей страны составил 96,3 на 10 тысяч человек. Недельные эпидемические пороги заболеваемости были зарегистрированы в 29 регионах.
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