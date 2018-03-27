Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ТЦ

Врачи рассказали о состоянии тяжело пострадавшего при пожаре в Кемерово

"Тяжелый мальчик с положительной динамикой. В 12.00 по местному времени (8.00 мск) будет дополнительный консилиум с ведущими специалистами — детским анестезиологом, реаниматологом и токсикологом. Сегодня будет поднят вопрос о возможном отключении от аппарата ИВЛ", — сказала она. Состояние одного из тяжело пострадавших при пожаре в Кемерово улучшается, днем его могут отключить от аппарата искусственного вентилирования легких, сообщила журналистам во вторник федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова

"И 18-летний юноша с хорошей динамикой в состоянии средней тяжести ближе к удовлетворительному. За ночь обратились 69 родственников с острой стрессовой реакцией. Всем оказана необходимая медицинская и психотерапевтическая помощь. Стационирование не потребовалось", — продолжила министр.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.