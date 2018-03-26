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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в ТЦ
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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала о состоянии девяти пострадавших при пожаре в торговом центре в Кемерово, которые в настоящий момент находятся в токсикологических отделениях из-за отравления угарным газом, передает РИА "Новости".
Отмечается, что в врачебная помощь понадобилась более 40 пострадавшим. В больницах находятся 11 человек. По словам Скворцовой, в самом тяжелом состоянии находится 11-летний ребенок, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. В состоянии ближе к средней степени тяжести находится также 18-летний молодой человек, спасшийся из горящего здания таким же способом.
"Остальные девять пациентов находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом легкой и средней степени тяжести. Сейчас уже ситуация ближе к удовлетворительной у всех больных", — сказала Скворцова.
Ранее Скворцова прибыла в Кемерово по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.
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