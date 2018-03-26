Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в ТЦ

"Остальные девять пациентов находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом легкой и средней степени тяжести. Сейчас уже ситуация ближе к удовлетворительной у всех больных", — сказала Скворцова.

Отмечается, что в врачебная помощь понадобилась более 40 пострадавшим. В больницах находятся 11 человек. По словам Скворцовой, в самом тяжелом состоянии находится 11-летний ребенок, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. В состоянии ближе к средней степени тяжести находится также 18-летний молодой человек, спасшийся из горящего здания таким же способом.