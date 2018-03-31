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Кемеровчане попросили оставить их в покое
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Родные погибших при пожаре в Кемерово попросили оставить их в покое 

Рамблер 31 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пострадавшие и родные погибших при пожаре в «Зимней вишне» не хотят подпускать к себе психологов. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказала одна из основательниц Общественного центра помощи в Кемерово Татьяна Думенко.
По ее словам, семьи погибших после трагедии получили значительны суммы денег от местных властей и просто неравнодушных граждан.
«Мы спрашивали пострадавших: "Может, вам что-то еще нужно?" — ответ один: "Нас уже завалили деньгами. Просто отстаньте"», — говорит Думенко.
По ее словам, многим выжившим и родственникам погибших требуется психологическая помощь, но большинство людей не обращаются за ней, а их окружение не подпускает к ним специалистов, утверждая, что могут помочь самостоятельно.
«После пожара я наблюдала картину, как психологов не подпустили к мужчине, у которого погибли дочь и внучка. Какой-то его знакомый сказал тогда: "Мы сами разберемся, поможем нашему товарищу, поддержим его". А представители сильного пола такие трагедии гораздо болезненнее переносят. Так вот, того мужчину в итоге сразил сердечный приступ», — рассказала Думенко.
Ранее главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова рассказала, что 11-летнему мальчику, потерявшему в «Зимней вишне» родителей и сестру, рассказали о его потере. По словам Портновой, сгладить реакцию на трагическое известие удалось благодаря длительной работе психологов.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.
 Ещё 138 источников 
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