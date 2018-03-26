Ещё
Сотни людей сдадут кровь для пострадавших в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотни людей пожелали сдать кровь для пострадавших при пожаре в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек, желая сдать кровь для пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает администрация Кемеровской области.
"69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь. Еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови", — говорится в сообщении.
Главный врач учреждения Илгиз Вафин поблагодарил всех желающих помочь за поддержку. При этом он добавил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.
Ранее стало известно, что в результате пожара в ТЦ погибли 48 человек, еще 48 пострадали.
Газета.Ru: последние новости
Гидрометцентр объяснил появление желтого снега на Кубани Состоялся первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Британию Голландское оборудование для дегазации доставят на "Ядрово" к 13 апреля
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео107
Польша нашла альтернативу российскому газу151
МВД и СБ Украины перешли на сторону России753
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове36
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение