Сотни людей сдадут кровь для пострадавших в Кемерово

Сотни людей пожелали сдать кровь для пострадавших при пожаре в Кемерово

"69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь. Еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови", — говорится в сообщении. В Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек, желая сдать кровь для пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает администрация Кемеровской области.

Главный врач учреждения Илгиз Вафин поблагодарил всех желающих помочь за поддержку. При этом он добавил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в результате пожара в ТЦ погибли 48 человек, еще 48 пострадали.