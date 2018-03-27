Названа официальная причина смерти Гагарина

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ над Владимирской областью

По официальной версии, Гагарин и летевший вместе с ним инструктор Владимир Серегин совершили резкий маневр и сорвались в штопор из-за «изменения воздушной обстановки».

Техника была исправна на протяжении всего полета, а каких-либо посторонних веществ в крови пилотов найдено не было.

«Тайны в этом нет, а есть разгильдяйство и нарушение режима полетов», — заявлял он. Ранее коллега Гагарина Алексей Леонов заявлял, что причиной «изменения воздушной обстановки» мог стать несанкционированно находившийся в районе полета истребитель Су-15, который совершил приведший к трагедии маневр по неосторожности. Свою теорию Леонов приводил, ссылаясь на рассекреченные данные, к которым был допущен.

Другой космонавт, Владимир Аксенов , находившийся на аэродроме вместе с Гагариным в день его гибели, сообщал, что причиной крушения самолета могли стать сложные погодные условия, их недооценка летчиками, а также попадание в сплошную облачность на большой скорости в режиме интенсивного снижения. По его словам, если бы причина аварийной ситуации была внешней, то Гагарин и Серегин сообщили бы об этом по радиосвязи незамедлительно.

Кроме того, агентство приводит и другие популярные версии произошедшего. Так, одна из них гласит, что перед вылетом летчики выпили по стакану водки, что опровергает официальная версия. Согласно еще одной, крушение подстроили сотрудники КГБ, так как космонавт якобы начал конфликтовать с высшим руководством СССР: Гагарина арестовали, сделали ему пластическую операцию на лице и поместили в психиатрическую больницу, где он впоследствии и умер.

Некоторые полагают, что Гагарин и сам мог подстроить авиакатастрофу, поселиться в оренбургской деревне под чужим именем и умереть стариком в результате несчастного случая на охоте. По версии других, Гагарин умер за несколько дней до объявленной даты во время запуска секретного космического корабля в рамках советской лунной программы.