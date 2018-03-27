«Все наши торговые центры — это ловушки»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово показал неготовность к экстренной эвакуации людей. Многие пожарные выходы были закрыты, не сработала тревога. Как должна быть организована эвакуация людей в случае необходимости?

Не так давно в России прокатилась волна телефонного терроризма. Почти за четыре месяца в 180 городах страны были якобы заминированы порядка трех с половиной тысяч зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти два с половиной миллиона человек.

Среди них оказалась преподаватель языков Надежда Пахмутова. Ее «тревога» застала в ДК МАИ во время занятий с детьми. По ее словам, пожарный выход всегда открыт, и она без труда вывела учеников. К тому же охранник лично пришел и попросил покинуть класс.

Надежда Пахмутова, преподаватель языков: «Мы все выбежали в чем были. Я всегда держу в голове, что в один прекрасный момент может случиться что-то не то, по-настоящему. Но, с этой точки зрения, конечно, наши ТЦ все — это „ловушки“ потому, что, как правило, все кинотеатры, игровые комнаты, они находятся на самых высоких этажах. Плюс, говорят, что в ТЦ очень много выходов. Ничего подобного! Там, наоборот, стараются вход и выход ограничить, потому что сейчас всех посетителей прогоняют через металлоискатели. Плюс, охрана проверяет на предмет выноса товаров, там допустим, кто-то что-то украл. То есть есть коммерческий интерес, он противоположен интересу безопасности людей. Плюс, еще везде же реклама и пожарная разметка, понять, где там вход-выход, там туалет-то найти сложно!»

Ведущую Business FM Диану Лесничую сообщение о минировании застало в торговом центре «Метрополис». Она тут же спустилась в подземный паркинг, но охранники долгое время просто не выпускали машины без оплаты.

Диана Лесничая, ведущая Business FM: «Я услышала сообщение о том, что проходит эвакуация. Тут же буквально села в машину, сразу поехала на выезд. В итоге мы встали в огромную очередь, не могли выехать из „Метрополиса“ пока не догадались охранники открыть шлагбаумы, потому что до этого они ждали, что все будут оплачивать парковку, и только через полчаса реально, там была очень сильная очередь, люди стояли, сигналили, вообще, не двигались с места. Причем там очень много выездов в „Метрополисе“, и все эти выезды фактически были заблокированы. Реально если бы он был заминирован, то, наверное, все бы взорвалось, все бы там так на парковке и остались».

Так же было и в Кемерово, если судить по отзывам очевидцев. Но там реально был пожар. Охранники обязаны были после сигнала об эвакуации поднять все шлагбаумы на выезд. В идеале они должны срабатывать автоматически, то есть подключены к пожарной сигнализации. Вообще при пожаре много чего должно срабатывать моментально, говорит начальник отдела проектирования автоматических систем пожарной сигнализации компании «Вега Газ» Алексей Григорьев

Алексей Григорьев, начальник отдела проектирования автоматических систем пожарной сигнализации компании «Вега Газ»: «В первую очередь, должна быть пожарная сигнализация и должна быть система оповещения. Кроме того, должна быть система пожаротушения, как минимум водяного сплинтерного, которая срабатывает автоматически после того, как температура достигнет определенных значений, и вот эти сплинтерные распылители начнут срабатывать от нагрева. Помимо этого, должна быть еще и система дымоудаления, которая тоже срабатывает сразу же после пожарной сигнализации: должны открываться либо люки на крыше, которые для выпуска дыма, либо механические системы противодымной вентиляции, которые должны начинать высасывать дым из помещений и путей эвакуации. То же самое с лифтами. Лифты должны во время пожара опускаться на первый этаж и заблокироваться, больше они не должны работать».

Ну и конечно, должны быть открыты все пожарные выходы, добавляет главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра профилактики пожаров Ирэк Хасанов.

Ирэк Хасанов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра профилактики пожаров: «Есть эвакуационный выход для таких зданий. Они должны во время пожара либо автоматически, либо механически открываться. Там есть коридоры незадымляемые. Туда пожар не должен входить. И через эти коридоры должны эвакуироваться люди, что, как я понял, в Кемерово не было».

В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли десятки человек. Среди них были дети. Если бы все системы сработали штатно, такой массовой трагедии можно было бы избежать.