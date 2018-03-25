Ректор МГУ рассказал о «провалах» абитуриентов

Каждый десятый абитуриент МГУ в 2017 году «завалил» вступительное испытание

Количество двоек за вступительные испытания в Московском университете им. Ломоносова в 2017 году составило около 10%, при этом почти каждый пятый абитуриент факультета журналистики не смог пройти творческий конкурс, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей университета.

"Где-то 7,8,9% двоек на испытаниях. Кое-где повыше", — сказал Садовничий. Садовничий пояснил, что все абитуриенты МГУ помимо результатов ЕГЭ проходят дополнительное испытание по профильному предмету.

Согласно его презентации к докладу, всего в 2017 году доля двоек за дополнительные испытания составила 10,19%. При этом самый высокий процент двоек за экзамен получили абитуриенты, проходившие творческий конкурс по журналистике — 20,76%, меньше всего двоек у абитуриентов за экзамен по физике — 6,12%.

Согласно презентации, общая доля двоек за дополнительное испытание при поступлении в МГУ за последние 4 года несколько снизилась — в 2014 году она составляла 12,35%. В том же году лидером по числу двоек был экзамен по обществознанию — тогда сдать экзамен не смогли 20,52%. К 2017 году доля двоек по этому предмету сократилась до 13,71%.

Ректор также отметил, что в настоящее время в России наблюдается демографический спад, однако он не коснётся Московского университета.