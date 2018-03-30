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На выходных в Воронеже потеплеет до +9°
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На выходных в Воронеже потеплеет до +9° 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в последние дни марта.
В пятницу, 30 марта, в Воронеже ожидается нулевая температура и солнечная погода. В субботу, 31 марта, днем синоптики прогнозируют +4° и дождь. Ночью столбик термометра опустится до -3°. Зато уже в воскресенье, 1 апреля, по прогнозу, в Воронеже ожидается потепление до +9°, ночью будет +1°. В первый апрельский день в городе прогнозируют небольшой дождь.
Настоящая весна придет в Воронеж на следующей неделе — синоптики обещают потепление до +13°.
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