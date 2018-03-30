На выходных в Воронеже потеплеет до +9°

Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в последние дни марта.

В пятницу, 30 марта, в Воронеже ожидается нулевая температура и солнечная погода. В субботу, 31 марта, днем синоптики прогнозируют +4° и дождь. Ночью столбик термометра опустится до -3°. Зато уже в воскресенье, 1 апреля, по прогнозу, в Воронеже ожидается потепление до +9°, ночью будет +1°. В первый апрельский день в городе прогнозируют небольшой дождь.

Настоящая весна придет в Воронеж на следующей неделе — синоптики обещают потепление до +13°.