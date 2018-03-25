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Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
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Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе 

Рамблер 44 минуты назад
Превышение предельно допустимой нормы выброса газа в семь раз зафиксировано на полигоне «Ядрово».
Как сообщил зампред губернатора Московской области Александр Чупраков на оперативном совещании с инициативной группой, этот показатель составил 0,21 мг/м3 при норме 0,03, передает РИА Новости.
Местные жители начали массово жаловаться на неприятный запах, идущий с полигона «Ядрово», с конца февраля.
На территории свалки введен режим ЧС. 21 марта там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились более ста детей, шестеро были госпитализированы.
>> Жители жалуются на "нереальную вонь" в "Ядрово"
Позднее жители вышли на стихийный митинг у здания ЦРБ, куда прибыли губернатор области Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов. Участники акции потребовали закрыть полигон.
Вскоре Воробьев отправил Гаврилова в отставку.
 Ещё 2 источника 
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