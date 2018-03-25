На Алтае жителям подтопленных домов доставили помощь

На Алтае жителям подтопленных домов доставили питьевую воду

Власти Алтайского края в воскресенье доставили десять с половиной тонн питьевой воды жителям подтопленных домов Краснощековского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время формируются отгрузки необходимых продуктов питания, в первую очередь бутилированной питьевой воды для поставки в подтопленные территории. Гуманитарные партии направляются в Краснощековский район, кроме того, формируются запасы бутилированной воды в районах и населенных пунктах, которые также потенциально подвержены паводку", — сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых. Из-за начавшегося несколько дней назад обильного снеготаяния в населенных пунктах некоторых районов произошло подтопление отдельных участков. Острая ситуация сложилась в Чарышском и Краснощековском районах. Частичному подтоплению подвержены сейчас три села: Усть-Козлуха, Маралиха и Карпово.

"Подтоплено более половины жилых построек, хозяйственные постройки, дороги затоплены, частично разрушены подъезды к мостам, размыты улицы — предстоит большая работа по восстановлению этих объектов", — рассказал Мещеряков, слова которого приводятся в сообщении. По словам заместителя председателя правительства региона Виктора Мещерякова, в селах Маралиха и Карпово по-прежнему сохраняется сложная ситуация.

"Сейчас погодные условия частично изменились, мы думаем, что приток воды уменьшится, ситуация нормализуется. Всю необходимую помощь жителям будем оказывать, будет организован подвоз пищи, воды, подвоз лекарств, медицинское обслуживание. Организованы два пункта временного размещения людей в Краснощековском районе, пока только пять человек переселились туда, остальные предпочитают оставаться дома, рядом с имуществом, и считают, что большой опасности нет. Все необходимые мероприятия мы будем продолжать", — пояснил Мещеряков. Зампред регионального правительства добавил, что в результате обильного таяния снега сток воды скапливается в низменных местах. Земля промерзла на глубину до двух метров, в нее ничего не уходит.