В РФ начались крупные межведомственные учения

В России начались крупные межведомственные учения по тушению лесных пожаров

"В ходе масштабного командно-штабного учения, в которых принимают участие сразу три ведомства — МЧС, Минобороны и Росгвардии — органы управления и авиация готовятся к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и предстоящего пожароопасного периода 2018 года", — сказал представитель МЧС. Масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка начались в России , в них задействована авиация МЧС Министерства обороны и Росгвардии, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В ходе маневров отрабатываются навыки должностных лиц органов управления и сил авиации при организации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информации и проверки готовности органов управления и оперативных групп", — сообщили в МЧС. Всего в учениях условно задействованы около 40 самолетов и более 120 вертолётов, в том числе от МЧС России — 19 самолетов и около 55 вертолетов. Все воздушные суда оснащены водосливными устройствами.

Тушение лесных пожаров с использованием авиации — наиболее эффективный способ справиться с огнем и не допустить его распространения на жилые дома и социальные объекты. Во время весеннего паводка авиационная группировка позволяет провести мониторинг и оценить обстановку в зоне паводка.