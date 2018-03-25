Бейли отверг обвинения в сексуальном насилии

"Я поддерживал женщин всю свою карьеру и меня воодушевляет та поддержка, которую мне оказали (после обвинений в домогательствах — "Газета.Ru") множество женщин, с которыми я работал", — подчеркнул Бэйли.

Ранее, 16 марта, появились сообщения, что на неподобающее поведение Бэйли было подано три жалобы за неподобающее сексуальное поведение. Кинематографист отмечает, что одна из жалоб поступила более 10 лет назад.