Девочка в розовом вошла в инициативную группу по «Ядрово»

"Инициативная группа вместе с и.о. главы района Андреем Вихаревым находятся на территории полигона ТБО "Ядрово" и осматривают старую карту полигона и новую карту. Им, как и было обещано, поставили на самой территории полигона палатку, в которой и будет проходить заседание рабочей группы. Девочка Таня вошла в инициативную группу и тоже осматривает полигон", — говорится в сообщении.

Десятилетняя девочка Таня, получившая известность в интернете после митинга за закрытие полигона "Ядрово", стала членом инициативной группы по проблеме полигона, сообщает Телеграм-канал "Ядрово. Объективно".