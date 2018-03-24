Ещё
Жители Волоколамска получили доступ к «Ядрово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители подмосковного Волоколамска получили доступ на мусорный полигон «Ядрово» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Власти Московской области разрешили пропускать на мусорный полигон "Ядрово" в Волоколамском районе местных жителей с 24 марта. При этом граждане сами определят состав группы, которая получит доступ на свалку, сообщил в субботу журналистам зампред правительства региона, спецпредставитель губернатора в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков.
"Жители могут попасть на полигон "Ядрово" прямо сегодня. Мы договорились о том, что они определяют состав, кто из них хочет приехать на полигон, увидеть все своими глазами, и систему учета и контроля автомобилей, и то, какие работы выполняются по формированию тела полигона", — сказал он, пояснив, что пропускать местных жителей на полигон будут по спискам в дневное время суток.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева предложила объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку "Ядрово". Чупраков согласился с этим предложением и отметил, что необходимо определить список людей, которые будут представлять мнение общества, поскольку пускать на полигон абсолютно всех небезопасно.

Ситуация с "Ядрово"

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. Также, по уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным властей, для общеклинического обследования. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с "Ядрово", но пробы крови пока не подтвердили отравления этим газом детей, однако не все анализы готовы.
Губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблему с неприятным запахом с "Ядрово" до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа. Старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13 апреля для приема отходов, новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.
В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск. Помимо этого, установлены две аэрозольные пушки.
ТАСС: последние новости
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $12 млн Переменная облачность и до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу Специалисты туротрасли Сочи к чемпионату мира по футболу пройдут повышение квалификации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов451
Москва уличила Лондон в разработке химоружия65
В ролик Кадырова попал объявленный в розыск бандит44
Васильева спасла умирающего Добронравова55
Над Крымским мостом нависла угроза616
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение