План Киева по Крымскому мосту назвали маразмом

По словам Ганжары, эту идею не удастся реализовать даже технически.

"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией, ее лидеры — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

Также сообщалось о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров.