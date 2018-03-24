План Киева по Крымскому мосту назвали маразмом

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара назвал "маразматическим" заявление одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* о блокировании движения по Крымскому мосту.
Ранее инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и вводить санкции против людей, попадающих в Крым таким образом. Он также пообещал предпринять "дальнейшие шаги", если санкции не помогут. Ислямов не уточнил, о каких мерах может идти речь, однако пообещал сделать все возможное, чтобы остановить движение по мосту.
По словам Ганжары, эту идею не удастся реализовать даже технически.
"На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить", — сказал депутат в интервью RT.
В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму: в ноябре 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие из Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, лидер "Меджлиса"* стал фигурантом еще одного уголовного дела — о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.
Также сообщалось о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров.
"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией, ее лидеры — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.