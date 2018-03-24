«Ядрово» благоустроят на конкурсной основе

ВООП объявит конкурс на благоустройство территории подмосковной свалки «Ядрово»

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) объявит конкурс на разработку лучшего проекта благоустройства территории полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области . Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель председателя центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов.

"Мы, как всероссийское общество, объявим конкурс на разработку лучшего проекта благоустройства территории. Мы уверены, что нам с июня месяца надо думать, что мы на этой территории собираемся делать", — сказал он. Старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13-14 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется на 14 апреля и проработает как минимум до 2030 года.

Расулмухамедов добавил, что свалка имеет свою специфику, которую будет необходимо учесть при благоустройстве: внутри него генерируется газ и высокая температура. По его словам, на "Ядрово" в перспективе можно создать зону отдыха, оранжерею. Ситуация с "Ядрово"

По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из— за плохого самочувствия. В течение следующих трех дней 11 детей были госпитализированы для общеклинического обследования, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". К настоящему моменту пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.