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Внучка выполнила последнее желание умирающего дедушки
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Внучка выполнила последнее желание умирающего дедушки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: boredpanda
25-летняя предпринимательница из города Чэнду в Китае недавно поделилась в Сети прекрасным набором свадебных фотографий, которые быстро стали вирусными. На них есть невеста, но нет жениха, сообщает boredpanda.
boredpanda
На фото Фу Сюйвей и ее 87-летний дедушка, который мечтал повести внучку к алтарю, но из-за тяжелой болезни может попросту не успеть сделать этого.
В сентябре прошлого года он серьезно заболел, и врачи предупредили, что он может уйти в любой момент. Опасаясь, что он, возможно, никогда не сможет реализовать свою мечту, внучка организовала фотосессию на 3000 юаней (475 долларов).
boredpanda
Скрыв от любимого дедушки свои планы, она привезла его в церковь, забрав из дома под предлогом очередного планового посещения врача.
Будучи 10-летним ребенком девочка осталась на попечении бабушки и дедушки. Ее родители развелись. У молодой женщины даже есть татуировка — портрет ее деда.
«В январе у меня появился портрет моего деда, вытатуированный на моей руке», — рассказала она.
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