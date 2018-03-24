Титов предложил ввести уроки по предпринимательству

"Что касается отношения к предпринимателям в целом, престижа этого занятия — то молодежь сегодня проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе. И это неправильно, поскольку экономика прирастает не чиновниками. Она прирастает предпринимателями, и за осознание этого на государственном уровне я продолжаю бороться", — добавил бизнес-омбудсмен.

Как отметил Титов, в маркетинге "прирожденные предприниматели" разберутся сами. По его мнению, главное в этом, чтобы государство "сняло с бизнеса непомерный гнет, который очень часто служит не чем иным, как инструментом для обогащения корыстных чиновников".