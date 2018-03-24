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Титов предложил ввести уроки по предпринимательству
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Титов предложил ввести в школах уроки по предпринимательству 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Kzenon
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает, что уроки по предпринимательству могли бы стать отдельным предметом в рамках школьной программы, а не оставаться частью курса "Обществознание", сообщил он на своей странице в Facebook.
"Профильные уроки по предпринимательству действительно могли бы быть введены в общеобразовательный курс как отдельный предмет, а не как часть курса "Обществознание". Более того, теоретических знаний сегодня не хватает не только инициативным детям, но и вполне взрослым предпринимателям-практикам… Наше государство плодит массу инструкций и требований, зачастую противоречащих друг другу. И для того, чтобы отслеживать их, нужно иметь особые навыки и отдельное время. Вопрос лишь в том — нужно ли это делать? Не проще ли сократить объем требований?", — написал он.
Как отметил Титов, в маркетинге "прирожденные предприниматели" разберутся сами. По его мнению, главное в этом, чтобы государство "сняло с бизнеса непомерный гнет, который очень часто служит не чем иным, как инструментом для обогащения корыстных чиновников".
"Что касается отношения к предпринимателям в целом, престижа этого занятия — то молодежь сегодня проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе. И это неправильно, поскольку экономика прирастает не чиновниками. Она прирастает предпринимателями, и за осознание этого на государственном уровне я продолжаю бороться", — добавил бизнес-омбудсмен.
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