Запуск нового участка «Ядрово» намечен на 14 апреля

Запуск нового участка полигона «Ядрово» намечен на 14 апреля

По его словам, новое тело свалки, выполненное с соблюдением всей технологии, практически готово.

На круглом столе, который проходит 24 марта, Чупраков добавил, что на новом участке полигона становят систему очистки фильтрата. Для этого уже созданы специальные колодцы, а в дальнейшем предусмотрены и очистные сооружения.

Оборудование, которого нет в России, будет на полигоне до 13 апреля. С 14 апреля Юджин Тиммерманс (коммерческий директоркомпании-устроителя системы дегазации — прим.) начинает выполнять проколы и монтаж системы, которая собирает газ и будет выводить его на высокотемпературный факел, где газы будут сжигаться при температуре 1,2 тысячи градусов — Александр Чупраков. К 13 апреля голландское оборудование для дегазации доставят на полигон.

Чиновник пояснил, работы по формированию верхушки тела полигона с необходимым уклоном завершатся до запуска нового участка.

До 14 апреля на старый участок продолжат возить мусор, но количество машин при этом сократят. Дополнительные отходы нужны для устройства верхушки тела полигона с нужным уклоном.

В ночь на 21 марта на полигоне произошел разлом, который привел к выбросу свалочного газа. Разобраться с возникшей проблемой специалисты смогли только под утро. В тот же день десятки учеников разных школ обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Медики осмотрели детей и не нашли связи между этими симптомами и выбросом на свалке.

В настоящее время на полигоне идут работы по дегазации. К концу недели грунтом должны засыпать 4,5 гектара свалки. За подвозом новых отходов круглосуточно следит передвижная станция видеофиксации. Полное завершение работ намечено на 15 июня.

В беседе с телеканалом «360» Юджин Тиммерманс, руководитель компании Multriwell, которая ведет проект дегазации и рекультивации «Ядрово», подробно рассказал, что именно предстоит сделать на полигоне.