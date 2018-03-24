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В Подмосковье хотят создать группу активистов по «Ядрово»
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ОП Подмосковья предложила создать единую группу активистов по «Ядрово» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Общественная палата (ОП) Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку "Ядрово". Об этом заявила во время круглого стола в администрации района заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.
"Предложение — объединиться в единую группу, понять, как мы дальше дежурим. У нас требование — сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов. Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе также будут включаться в эту работу", — сказала она.
Дмитриева добавила, что доступ инициативной группы на полигон позволит людям лично изучить старую часть свалки и новую часть "Ядрово", которую строят по современным требованиям и которая откроется 14 апреля.
Спецпредставитель губернатора Московской области и заместитель председателя регионального правительства Александр Чупраков согласился с этим предложением. Он отметил, что надо определить список людей, которые будут представлять мнение общества, поскольку пускать на полигон абсолютно всех небезопасно.
Чупраков добавил, что инфраструктура для выездов на полигон есть, у его подножия есть даже палатка МЧС, в которой можно проводить совещания.
"Мы открыты к конструктивному взаимодействию. Мы договорились, что вы формируете рабочую группу в Telegram, куда входит входит и глава [муниципального района], и я, и операторы полигона, с тем чтобы оперативно обмениваться информацией", — продолжил он.

"Ядрово"

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) "Ядрова" закроют в апреле для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется на следующий день после закрытия старого и будет работать как минимум до 2030 года.
21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестерых госпитализировали, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Пока пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.
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