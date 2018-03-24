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Бездомной жительнице Приднестровья выдали паспорт РФ
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Оказавшейся в России бездомной жительнице Приднестровья выдали паспорт 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Facebook © Natalia Chevalkova
Жительнице Приднестровья Татьяне Новиковой, которая четыре года жила на улицах Москвы, пытаясь добиться восстановления украденных у неё документов, выдали российский и заграничный паспорта. Об этом сообщила рассказавшая её историю москвичка Наталья Чевалкова.
«С момента нашего знакомства с Татьяной Новиковой прошло 5 недель. Уже через две недели был получен российский паспорт, а на днях и загранпаспорт. И это чудо произошло только благодаря невероятным усилиям и содействию целого ряда инстанций и неравнодушных людей!» — написала она в Facebook.
По словам Чевалковой, теперь Новикова находится с семьёй в Тирасполе.
Ранее советник президента Молдавии Максим Лебединский в беседе с RT рассказал о процессе возвращения домой Татьяны Новиковой.
Историю жительницы Приднестровья рассказала в феврале москвичка Наталья Чевалкова. Она обратила внимание на бездомную женщину в центре столицы, на Смоленской площади, и предложила ей ночлег. Новикова рассказала своей спасительнице, как оказалась на улице и почему не может вернуться домой. Судьбой женщины заинтересовался президент Молдавии Игорь Додон.
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