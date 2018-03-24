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Синоптики рассказали о погоде в субботу
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Переменная облачность и до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Переменная облачность и температура до 1 градуса тепла ожидается в Москве в субботу днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в столице днем составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики также предупреждают о гололедице.
Ветер северо-западный, северный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.
Температура в Подмосковье днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а ночью составит 3 — 8 градусов ниже нуля.
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